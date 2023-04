ASV Dachau: Volleyball-Bundesligarückkehr "einmalige Chance"

Seine große Zeit hatte der ASV Dachau Mitte der 1990er Jahre: Zwei deutsche Meisterschaften gab es damals zu feiern, einmal stand man sogar im Finale der Champions League. Danach: große finanzielle Schwierigkeiten, alles ging den Bach runter. Doch nun kehrt der Traditionsverein ins Oberhaus zurück. Etwas überraschend, weil man erst vor einem Jahr aus der 3. in die 2. Liga aufgestiegen ist.

Der Aufstieg kommt auch deshalb überraschend, weil der ASV Dachau die Zweitligasaison nicht auf Platz eins abschließen wird, sondern auf Rang zwei oder drei. Trotzdem geht's eine Liga höher, denn die Volleyball-Bundesliga (VBL) soll wachsen.

Sportliche Entwicklung gibt Erstliga-Volleyball her

"Die Chance ist einmalig, die uns die VBL jetzt bietet", sagt Teammanager Raiko Worf. "Wir haben lange und heiß diskutiert, wie machen wir das? Aber die sportliche Entwicklung gibt's einfach her. Die jungen Wilden haben sich gut entwickelt, wir sehen das Potenzial dafür. Deshalb haben wir gesagt: Wir nutzen die Chance. Denn wer weiß, wann sie wiederkommt."

Die Volleyball-Bundesliga musste nach schwierigen Jahren etwas verändern. Die Liga war langweilig, es gab immer die gleichen Meister, dazu keine Ab- und Aufsteiger mehr, weil niemand mehr hoch wollte. Zu streng waren die Auflagen der Liga, etwa die Vorgaben zur Hallengröße.

Liga gibt zwei Jahre Nichtabstiegsgarantie

Nun wurden die Regeln gelockert mit dem Ziel, dass mittelfristig wieder zwölf Teams in der Bundesliga spielen. Josephine Dörfler von der VBL sagt: "Es ist ein Maßnahmenpaket. Ein Bestandteil ist, dass Dachau weiter in der Halle spielen darf, außerdem gibt es für zwei Saisons eine Nichtabstiegsgarantie, damit die Vereine nachhaltige Planungssicherheit haben."

Die Georg-Scherer-Halle in Dachau genügt eigentlich nicht mehr den modernsten Ansprüchen, dafür ist sie stimmungsvoll. 750 Zuschauer sollen kommende Saison im Schnitt kommen, sagt Vorstand Denis Werner, auch wenn ihm klar ist, dass es nicht mehr so sein wird wie damals.

Neues Volleyballkapitel in Dachau

"Wir wollen nicht nur nach hinten schauen, sondern die Zukunft neu gestalten", sagt er. "Was wir in der Vergangenheit gut gemacht haben, wollen wir mitnehmen, aber auch neu angreifen und ein neues Kapitel aufschlagen."

Das Bundesligaprojekt ist dabei das eine, die Fortsetzung der ausgezeichneten Jugendarbeit das andere. Schon jetzt hat der ASV eine sehr junge Mannschaft. Kapitän Samuel Sadorf spricht für alle, wenn er sagt: "Es war schon letztes Jahr ein Traum. Jetzt nochmal mit den großen Vereinen wie Berlin oder Friedrichshafen in einer Liga zu sein, ist unbegreiflich." Am meisten freut sich Sadorf dabei auf stimmungsvolle Auswärtsspiele: "In der Max-Schmeling-Halle (in Berlin, d. Red.) oder in Lüneburg zu spielen bei Superstimmung, darauf freue ich mich am meisten."