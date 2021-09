Aschaffenburger Profi-Kletterin bei Deutschen Meisterschaften

Die Bilder kennt man: durchtrainierte Frauen und Männer, die sich in Kletterhallen an kleinen Griffen eine steile Wand hochziehen – zum Teil mit Überhang. Roxana Wienand aus Aschaffenburg macht das professionell. Die 21-Jährige ist Deutsche Meisterin im Lead-Klettern, also Klettern am Seil. Diesen Samstag in Augsburg will sie bei der deutschen Meisterschaft den Titel verteidigen. Und sie fühlt sich gut vorbereitet

Vom Ballett zum Klettern

Sportlich ist Roxana schon immer. Auf Anregung eines Lehrers kommt sie mit zwölf Jahren vom Ballett zum Klettern. Ganz viel Kraft, Ausdauer und Präzision – das braucht man beim Klettern. Roxana Wienand hat das. Sie zählt zu den Top 3 Kletterinnen Deutschlands. Die Studentin trainiert hart: fünfmal die Woche, drei bis vier Stunden am Tag. Roxana studiert in Darmstadt Mathe und Sport. Trotzdem ist sie noch häufig zu Hause in Aschaffenburg. Hier trainiert sie nach wie vor.

Schritt für Schritt vorankommen

Das Ziel im Training kurz vor dem Wettkampf: 3 bis 5 schwere Routen, die sie noch nicht komplett geklettert ist. "Ich versuch die natürlich durchzusteigen, es muss aber nicht unbedingt so sein, dass ich ganz hochkomme", sagt die 21-Jährige. "Es reicht auch wenn ich mir vornehme weiter zu kommen als beim letzten Mal. Und das ist dann auch am besten fürs Training, weil es ist ja motivationsfördernd, wenn Du einfach mal weiterkommst als die letzten Male davor", erzählt sie weiter.

Rückhalt vonseiten der Familie

Roxana bekommt ganz viel Unterstützung von ihren Eltern – emotional und auch ganz praktisch: Ihre Mutter Sylvia sichert sie am Seil in der Kletterhalle in Aschaffenburg. "Es nimmt einfach extrem viel Druck raus, wenn man eine Familie hat die einen unterstützt. Und die an einen glaubt und einen auch unterstützt, auch wenn man mal nicht gut ist", berichtet sie und fährt fort: "Ich geh auch immer mit meiner Mutter Seil klettern, weil es eben gut passt, sie kann sich darauf einstellen wie ich trainiere, wie lange ich trainieren möchte. Und es macht einfach megaviel Spaß. Vater Burkhard hat seiner Tochter zu Hause im Speicher eine Kletterwand gebaut, damit sie auch dort zwischendurch trainieren kann.

Aus der Halle in die Natur

Wenn Roxana mal nicht a n der Wand ist, sucht sie Ausgleich in der Natur. Einer ihrer Lieblingsplätze in Aschaffenburg ist der Ludwigstempel auf dem Bischberg – aber ganz ohne Sport - geht es für die 21-Jährige auch hier nicht. "Ich laufe gerne hier hoch und gehe spazieren. Und oft komm' ich auch her zum Radfahren – auch manchmal mit meinem Freund. Dann gehen wir zusammen downhill fahren. Hier gibt es ein paar sehr coole Trails. Das ist ein guter Ausgleich zum Klettern."