Arsenal - FC Bayern| 29.3., 21 Uhr | Livereportage zum Hören

1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel

Die Münchnerinnen bringen einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel mit. Schützin des goldenen Tores war Stürmerin Lea Schüller. Und doch sollte das Team von Trainer Alexander Straus gewarnt sein. Gerade in Halbzeit zwei drehten die Londonerinnen auf und hätten durchaus den Ausgleich erzielen können.

FCB Frauen frischgebackener Tabellenführer

Zusätzlichen Auftrieb für das Aufeinandertreffen am Mittwoch gibt der 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. Durch den Sieg zogen Lina Magull und Co in der Tabelle vorbei an den Wölfinnen und grüßen nun von ganz oben.