Arne Maier: Nationalmannschaft "irgendwann der logische Schritt"

Arne Maier kam vor anderthalb Jahren von seinem Jugendverein Hertha BSC zum FC Augsburg. Der mittlerweile 24-Jährige galt immer als großes Talent, beim FCA gelang ihm der endgültig Durchbruch. Der Mittelfeldspieler konnte sich als Stammspieler etablieren und ist mittlerweile eine der Säulen für Trainer Enrico Maaßen.

Im exklusiven Interview mit dem Bayerischen Rundfunk spricht Maier über die Ziele mit dem FCA, seinen Positionswechsel, Trainer Enrico Maaßen und dem Traum von einer Nationalmannschaftskarriere.

Bayerischer Rundfunk: Herr Maier, man hat den Eindruck, dass es - speziell seit der WM-Winterpause - besonders gut läuft beim FC Augsburg. Stimmt dieser Eindruck?

Arne Maier: Ich würde sagen im Jahr 2023 läuft es nicht so schlecht für den FC Augsburg. Wir haben uns am Anfang der Saison das Ziel gesetzt, dass wir zu Hause eine Festung werden wollen. Das ist uns gelungen. Auswärts klappt es noch nicht, ich sag mal, optimal. Das wir jetzt auch im letzten Spiel (2:2 gegen Wolfsburg Anm. d. Red.) den Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gegeben haben, war auch nicht so gut. Aber ich würde sagen, der FC Augsburg hat sich 2023 auf jeden Fall stabilisiert.

Woran liegt besonders diese Heimstärke?

Eine Erklärung gibt es da nicht so richtig. Aber die Spiele zu Hause sind jetzt fast immer ist ausverkauft. Also haben wir die Fans im Rücken und die peitschen uns natürlich nach vorne. Am Wochenende ist das Spiel gegen Köln wieder ausverkauft. Und ja, da wollen wir auf jeden Fall wieder punkten.

Das war ja zuletzt auch nicht immer so, dass das Stadion ausverkauft war. Ist das die Belohnung für die guten Leistungen in diesem Jahr?

Ich denke, unsere Spielweise ist für die Zuschauer ansehbar geworden. Jedes Spiel in letzter Zeit ist umkämpft und spannend. Die Fans sehen, dass wir einfach alles reinhauen. Und ich glaube, das will jeder Zuschauer von uns sehen.

Welchen Anteil hat denn Trainer Enrico Maaßen am Erfolg? Der FCA ist ja seine erste Trainerstation in der 1. Bundesliga, er kam von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund.

Er macht das sehr gut, redet mit jedem Spieler, und ich glaube, man hat jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, dass der Fußball, den wir spielen, zum Erfolg führen kann. Und wir arbeiten hart, Tag für Tag, analysieren jedes Spiel. Ich kann nur Positives sagen.

Das sind immer diese Floskeln, "man muss hart arbeiten", aber es trifft schon auch zu?

Ich glaube, jeder muss in seinem Beruf hart arbeiten, auch wenn die Zuschauer oder Fans es nur am Wochenende sehen. Aber die Woche hat sieben Tage und in der Woche wird hart geackert.

Der Trainer hat sie vom zentralen Mittelfeld auf den rechten Flügel geschoben. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Wie groß ist der Anteil von Enrico Maaßen an ihrer Entwicklung?

Wir hatten viele Gespräche, speziell im Trainingslager. Wir haben viel über meine Situation gesprochen. Jetzt im Moment spiele ich auf einer anderen Position, die etwas neu für mich ist. Aber ich versuche, sie so gut wie möglich auszufüllen und helfe der Mannschaft da, wo der Trainer mich aufstellt. Er hat mir geholfen, sehr geholfen.