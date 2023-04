Arne Engels: Der Glücksgriff des FC Augsburg

Großes Talent sahen die Scouts vom FC Augsburg beim belgischen Mittelfeldspieler schon im vergangenen Sommer. Doch die rasante Entwicklung des 19-Jährigen ohne Erstliga-Erfahrung überraschte auch den Bundesligisten selbst.

Als Perspektivspieler sollte Engels langsam an die Bundesliga herangeführt werden, hieß es noch bei der Vorstellung im Januar. 100.000 Euro Ablöse kostete Engels den FCA, sein Vertrag beim belgischen Zweitligisten Club NXT Brügge wäre im Sommer 2023 ausgelaufen.

Vom Perspektivspieler zur Stammkraft

Doch es kommt anders. Engels empfiehlt sich in den ersten Trainingseinheiten und darf unter FCA-Trainer Enrico Maaßen beim Rückrundenauftakt gegen den Borussia Dortmund direkt von Beginn ran. Ursprünglich wurde Engels bei den Augsburgern als Rechtsaußen eingeplant, läuft dann aber auch aufgrund von Verletzungen im FCA-Team als Sechser auf.

Das Bundesliga-Debüt vor 80.000 Zuschauern im ausverkauften Borussen-Satdion glückte Engels auf ganzer Linie. Der Belgier zeigte sich läuferisch stark und bereitete den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich vor. Maaßen hatte nach der Partie für den Youngster nur lobende Worte und sprach von seiner Qualität als "Schlüsselspieler".

Wie viel Enrico Maaßen von Engels hält, wird bei einem Blick auf seine bisherige Einsatzzeit deutlich. Seit seinem Debüt in Dortmund wurde der Belgier in allen zwölf Bundesliga-Spielen eingesetzt, jedes Mal stand er in der Startelf. Auf seinem Konto stehen zudem vier Assists. Zuletzt war er beim 2:2-Unentschieden gegen Wolfsburg an beiden Treffern beteiligt.

Marktwert hat sich mehr als versechsfacht

Der junge Mittelfeldspieler zeigte sich schon im Februar nach seinem vierten Bundesliga-Einsatz von seinem Blitzstart überrascht: "Ich weiß nicht, was gerade passiert. Es ist wirklich verrückt, aber ich versuche, ruhig zu bleiben.“

Alles andere als verhalten agiert Engels dagegen bislang auf dem Feld. Neben seiner Übersicht und Laufstärke – er läuft im Schnitt mehr als 11km pro Partie – überzeugt Engels auch durch seine Zweikampfhärte und sein körperbetontes Spiel, was sich wiederum in vier gelben Karten widerspiegelt.

Der Marktwert des jungen Belgiers hat sich innerhalb von drei Monaten mehr als versechsfacht. Während er im Januar noch bei 500.000 Euro lag, kletterte er bis April auf 3,5 Millionen Euro.

FC Brügge ließ ihn ziehen

Der gute Riecher beim FCA hat sich ausgezahlt, Arne Engels entwickelte sich zum wahren Glücksgriff für den Bundesligisten. Anders als Rekord-Transfer Ricardo Pepi, der sich in Augsburg nicht durchsetzen konnte und dessen Rückkehr nach einer Leihe ungewiss ist.

Gut möglich, dass man sich beim FC Brügge nun fragt, wie man so ein Talent ziehen lassen konnte. Seit 2015 war Engels beim belgischen Traditionsverein unter Vertrag, durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. In der vergangenen Saison war er für den Club NXT Brügge - der zweiten Mannschaft des Erstligisten - in 15 Spielen an neun Treffen direkt beteiligt, den Sprung in die erste Liga schaffte er aber nicht.

Ein Glückstransfer also auch für Arne Engels. Vom Nobody zum Führungsspieler in der ersten Liga – regelmäßige Bundesliga-Einsätze inklusive. Über seine weitere Entwicklung kann nur spekuliert werden. Doch eins ist gewiss: Für Überraschungen war er bisher gut.