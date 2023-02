Nordische Ski-WM: Armbruster rennt dank Rydzeks Rat zu Silber

Im Interview kurz nach dem Erfolg fehlten Nathalie Armbruster zuerst noch die Luft und die Worte. Wenige Augenblicke zuvor war die 17-Jährige mit einem fulminanten Antritt noch auf Platz zwei gestürmt und sicherte sich so die Silbermedaille bei der Nordischen Ski-WM. Gold ging an die überragende Norwegerin Gyda Westvold Hansen, trotz eines Sturzes auf der Laufrunde.

Armbrusters Antritt überrascht die Konkurrenz

Für eine kurze Zeit schien dieser Sieg nochmal in Gefahr zu geraten, weil Hansens Teamkollegin Ida Marie Hagen enorm schnell auf die Laufstrecke startete und auch Nathalie Armbruster erst einmal abhängte. Die Deutsche arbeitete sich aber wieder heran, spurtete kurz vor dem Ziel davon und ließ sowohl die Norwegerin als auch die Japanerin Haruka Kasai hinter sich.

"Zwischenzeitlich hatte ich wirklich mal gar keine Kraft mehr. Aber irgendwie am letzten Berg, ich weiß nicht, es war wie so eine zweite Luft und dann gings plötzlich ab", erklärte Armbruster ihren Antritt im Interview des ZDF.

Rydzek gab Tipps zur Laufstrategie

Dass sie diese Kraft am Ende noch hatte, lag auch an einem Gespräch, das sie vor dem Rennen noch mit dem Oberstdorfer Olympiasieger Johannes Rydzek führte. "Er hat mir gesagt es wird ein Steigerungslauf und das habe ich auch versucht, dass ich am Anfang ruhig loslaufe und dann am Schluss genug Körner habe."

Diese gegenseitige Unterstützung im Team lobte Armbruster nochmal ausdrücklich: "Da gilt echt ein Riesendank dem ganzen Team. Und dass wir alle so zusammengewachsen sind, auch mit der Männermannschaft, das ist echt richtig schön."