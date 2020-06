Ex-FCB-Star Arjen Robben feiert Comeback beim FC Groningen

Arjen Robben hielt sich zuletzt beim deutschen Rekordmeister in München fit und hatte erst vor kurzem ein Profi-Comeback nicht ausgeschlossen. "Man weiß nie. Ich möchte jetzt weder Ja noch Nein sagen", sagte der langjährige Bayern-Star noch Mitte Juni. Der Umzug mit seiner Familie Ende des Monats stand beim 36-Jährigen da schon fest.

"Es begann zu kitzeln, und jetzt ist es meine Mission." Arjen Robben

Der Kreis schließt sich beim Heimatverein

Jetzt meldete der FC Groningen, dass Robben zu Beginn der Saison 2020/2021 Teil der ersten Auswahl seines Heimatvereins sein wird. Man sei erfreut, dass Robben noch einmal versuchen will, "aus Vereinsliebe" ein Comeback im Profifußball zu feiern. "Ich arbeite an meinem Comeback als Fußballer. Ich weiß noch nicht, ob das funktionieren wird. Was ich weiß ist, dass es nicht von meinem Engagement und meiner Motivation abhängt. Es ist jetzt mein Traum, wieder im Trikot des FC Groningen zu spielen“, so Robben. Offiziell soll der Flügelspieler am Sonntag vorgestellt werden.