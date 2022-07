ARD-Recherche-Sport: Mechanisches Doping im Radsport möglich

Zu laxe Kontrollen: Vieles wird nicht verfolgt

Der vivax Motor ist im Sattelrohr versteckt und treibt unten am Rad die Pedale an. Es gibt aber auch Motoren, die im Hinterrad in der Radnabe verbaut sind, oder sogar noch raffinierter: in der Felge des Hinterrads.

Und um solche Motoren zu erkennen, sehen die Kontrollen im Radsport derzeit so aus: Jeweils am Start und im Ziel werden die Räder nach einem versteckten Motor abgesucht. Mit Hilfe von magnetischen Tablets und einem Röntgen-Gerät. Das reicht aber nicht aus, sagt Experte Prof. Bernd Valeske vom Fraunhofer-Institut in Saarbrücken: "Weil auf der Strecke ja vieles getauscht werden kann. Und das wird nicht verfolgt, was getauscht wird.“

Es gebe Motoren, die in der Felge eingebaut seien, "beim nächsten Stopp wird das Laufrad getauscht, und dann kommt ein sauberes Laufrad rein, und dann ist nicht mehr viel zu sehen davon". Oder die Batterie stecke zum Beispiel in einer Getränkeflasche, die irgendwann getauscht werde, um sauber ins Ziel zu kommen.

Experte: "Man kann nicht behaupten, es ist sauber"

Valeske beschäftigt sich generell mit Prüfverfahren und hatte aus Eigeninteresse für den Radsport-Weltverband UCI ein ganzheitliches Kontrollkonzept ausgearbeitet. Unter anderem eben mit speziellen Überwachungsmaßnahmen während des Rennens und dem Einsatz einer speziellen Software. Diese künstliche Intelligenz analysiert die Bewegungsabläufe der Fahrer auf dem Rad. Bei Tests vor zwei Jahren, als man Halbprofis auf Rädern mit und ohne Elektro-Unterstützung fahren ließ, kam heraus: Die KI kann so etwas erkennen.

Doch der Weltverband habe den Vorschlag nicht aufgegriffen, so Valeske. "Ich hab mich gewundert, weil es eigentlich im Sinne des Weltradsport-Verbandes selber sein müsste, nachzuweisen, das läuft sauber ab. Aber so wie es jetzt ist, kann man nicht behaupten, es ist sauber. Weil es eben nicht abgesichert ist, nicht statistisch abgesichert ist, und es ist nichts Ganzheitliches und schon gar nicht unabhängig betrieben.“