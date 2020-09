ARD-Experte Thomas Broich und die Lust aufs Fitnessstudio

Er ist in Australien eine Fußball-Legende: Der gebürtige Bayer Thomas Broich hat sich auf dem fünften Kontinent in die Herzen der Fußballfans gespielt. Genauso glänzt er seit einiger Zeit in der ARD als scharf- und feinsinniger Fußball-Experte. Zusammen mit Jérôme Polenz bringt er auch Fußball-Laien das kleine Einmaleins der Fußball-Taktik nahe.

Keinen Bock auf Kardio, aber Klimmzüge

"Kicken ganz, ganz selten, Sport machen sehr regelmäßig", so bringt Broich im Fitnessgespräch sein derzeitiges Sportprogramm auf den Punkt. Der 39-Jährige bekennt auch, dass er mit dem Lauftraining nicht mehr viel anfangen kann. Wohl als Nachwirkung der fixen Trainingspläne während seiner Fußballer-Karriere: "Die eine Sache, auf die ich im Moment überhaupt keinen Bock habe, ist Kardio."

Für sich entdeckt hat Broich dagegen das Training im Fitnessstudio. Dort ist er zwei bis dreimal die Woche zu finden. "Das Schöne am Fitnessstudio ist die Selbstbestimmtheit", genießt Broich sichtlich die Freiheit, die ihm im Fußball-Training gefehlt hat.

Mit einem Ganzkörper-Trainingsprogramm für alle Muskelgruppen und besonders gerne bei Klimmzügen hat er in der vergangenen Zeit viel geschuftet: "Ich hab jetzt Kreuz und Brust aufgebaut und das würde ich ungern wieder verlieren."

Beharrlichkeit bringt ansehnliche Ergebnisse

Broich lebt und arbeitet mittlerweile in Köln, wo er gerne ausgedehnte Spaziergänge am Rhein unternimmt. Bei seinen Besuchen im Fitnessstudio setzt er vor allem auf Regelmäßigkeit.

"Ich glaube, dass Beharrlichkeit im Leben unschlagbar ist", sagt Broich in Bezug auf sein Training und ergänzt: "Dann kann man sich eh schon sicher sein, dass irgendwann die Ergebnisse ganz ansehnlich sein werden."