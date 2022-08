ARD-Doku: Ex-Schwimmtrainer Lurz weiterhin in Heimatverein aktiv

Der wegen sexuellen Missbrauchs bestrafte Ex-Schwimmbundestrainer Stefan Lurz war auch nach seiner Verurteilung auf dem Gelände seines Heimatvereins SV Würzburg 05 aktiv. Das zeigt eine neue ARD-Dokumentation im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Im Film sind Aufnahmen zu sehen, die Stefan Lurz im Frühjahr 2022 auf dem Vereinsgelände zeigen. Demnach soll Lurz im Februar 2022 als kaufmännischer Mitarbeiter bei dem Verein angestellt worden sein.

Doku thematisiert sexualisierte Gewalt im Schwimmsport

Die Dokumentation "Missbraucht – sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport" beschäftigt sich mit mehreren Missbrauchs- und Vergewaltigungsfällen. Unter anderem berichten drei Schwimmerinnen aus Bayern, wie sie im Jugendalter von ihrem Trainer missbraucht wurden. Ein anderer Teil des Films dreht sich um die Vorwürfe gegen den ehemaligen Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz. Über viele Jahre trainierte er am Bundesstützpunkt beim SV Würzburg 05. Im Februar 2022 erhielt er eine Bewährungsstrafe – wegen sexuellen Missbrauchs einer minderjährigen Athletin. Zuvor hatten mehrere Schwimmerinnen Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen ihn erhoben.

Status des Bundesstützpunkts in Würzburg ungewiss

Nach Informationen der Produktionsfirma "EyeOpening.Media", die den Film erstellt hat, ist auch die Zukunft des Bundesstützpunkts in Würzburg ungewiss. Demnach hält es der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) für "unangebracht", die Stelle des Bundesstützpunkttrainers "aktuell noch einmal in Würzburg zu besetzen". Das geht aus einem Schreiben des DSV an das Bundesinnenministerium hervor, das dem Recherche-Team und dem BR-Studio Würzburg vorliegt. Die Anerkennung der Bundesstützpunkte des olympischen Sports erfolgt durch das Ministerium und den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Der Stützpunkt in Würzburg ist noch bis Ende des Olympiazyklus 2024 anerkannt.

Die Dokumentation ist ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar. Am Samstag, 20. August 2022 ist sie um 22.40 Uhr im Ersten zu sehen.