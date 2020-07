Arber-Radmarathon startet - Erlöß geht an die Sternstunden

Mit mehr als 6.500 Teilnehmern gehört der Arber-Radmarathon in normalen Jahren zu den größten Amateur-Radsportevents überhaupt. Die Radsportler starten von Regensburg aus in den Bayerischen Wald und absolvieren je nach Leistungsvermögen Tagesetappen von 60 bis 250 Kilometer Länge.

Von Regensburg zum großen Arber

In diesem Jahr wird das vom Veloclub Regensburg organisierte Event 35 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie kann die Massenveranstaltung aber nicht wie gewohnt stattfinden. Die Radsportler müssen sich in diesem Jahr alleine auf den Weg machen. Das Startgeld in Höhe von zehn Euro geht zu 100 Prozent an die Sternstunden-Aktion des Bayerischen Rundfunks.

Start ab 18. Juli

Gestartet werden kann ab Samstag, den 18. Juli. Bis einschließlich 26. Juli haben die Radler Zeit, ihren ganz persönlichen Arber-Radmarathon zu absolvieren. Denn die Streckenführung dürfen die Athleten in diesem Jahr ganz individuell für sich selber wählen. Anmeldung und weitere Infos unter: www.arber-radmarathon.de.