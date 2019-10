Arbeitssieg in Unterzahl: Deutschland gewinnt 0:3 gegen Estland

75 Minuten musste Deutschland das EM-Qualifikationsspiel in Estland in Unterzahl bestreiten - und tat sich lange enorm schwer. Erst zwei abgefälschte Distanzschüsse von Ilkay Gündogan brachten die Mannschaft von Joachim Löw zurück auf EM-Kurs.

Früheste rote Karte der Geschichte

Die DFB-Elf erwischte zunächst keinen guten Start in die Partie. Die schwache Anfangsphase gipfelte in der 14. Spielminute, als Emre Can Estlands Frank Liivak mit einer Grätsche stoppte. Dies bestraften die Schiedsricher korrekt mit dem Platzverweis, woraufhin Deutschland den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten musste. Die Esten hatten in ihrer Ausgangsposition als Gruppenletzter wenig zu verlieren. Dementsprechend locker spielten sie auf, erarbeiteten sich einige gute Chancen und verteidigten geschickt den deutschen Angriff. Diesem mangelte es nicht zuletzt durch die Unterzahlsituation an Durchschlagskraft. Deutschlands beste Chance in der ersten Halbzeit war ein Pfostenschuss von Marco Reus bei einem Freistoß, bevor man mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging. Angesichts des famosen 8:0-Kantersieges in der ersten Begegnung eine wenig überzeugende erste Halbzeit der deutschen Mannschaft.

Zwei glückliche Treffer bringen Erleichterung

In der 52. Minute konnten die deutschen Fans dann ein erstes Mal aufatmen: Ilkay Gündogans Ball fälschte glücklich an Reus' Hacke ab und landete im estnischen Tor. Schon fünf Minuten später bot sich ein ähnliches Bild, nur diesmal sollte der Ball am Esten Karol Mets abprallen. Gündogan traf erneut und verlängerte zum 0:2 (57.). Dieser Treffer nahm endgültig den Druck raus und Deutschland spielte die Partie gekonnt runter. Timo Werner brachte in der 71. Minute mit dem 0:3 die vorzeitige Entscheidung, womit Deutschland die Blamage nach dem schwachen Start abgewendet hatte.

Mit dem Pflichtsieg ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Kampf um das EM-Ticket auch in Unterzahl auf Kurs geblieben. Vor den abschließenden Heimspielen gegen Weißrussland und Nordirland Mitte November bleibt die deutsche Elf punktgleich mit Spitzenreiter Niederlande auf Platz zwei. Deutschland hat weiter drei Zähler Vorsprung auf den Tabellen-Dritten Nordirland.

Estland - Deutschland 0:3 (0:0)

Estland: Lepmets (Levadia Tallinn/32/11) - Baranov (Alashkert Martuni/27/36), Tamm (Lilleström SK/27/34), Mets (AIK Solna/26/60), Pikk (Miedz Legnica/26/35) - Kams (Flora Tallinn/34/59), Ainsalu (Flora Tallinn/23/5), Antonov (FC Ararat-Armenia/26/48), Liivak (Flora Tallinn/23/15 - 77. Ojamaa (Miedz Legnica/28/42)) - Vassiljev (Flora Tallinn/35/118 - 61. Käit (NK Domzale/21/24)) - Sappinen (NK Domzale/23/25 - 56. Zenjov (Schachtjor Karaganda/30/82))

Deutschland: Neuer (Bayern München/33/91) - Klostermann (RB Leipzig/23/6), E. Can (Juventus Turin/25/24), Süle (Bayern München/24/24), Halstenberg (RB Leipzig/28/6) - Gündogan (Manchester City/28/35), Kimmich (Bayern München/24/46) - Havertz (Bayer Leverkusen/20/7), Reus (Borussia Dortmund/30/44 - 77. Serdar (FC Schalke 04/22/2)), Brandt (Borussia Dortmund/23/29 - 86. Amiri (Bayer Leverkusen/22/2)) - L. Waldschmidt (SC Freiburg/23/2 - 66. Werner (RB Leipzig/23/28))

Schiedsrichter: Georgi Kabakov (Bulgarien)

Zuschauer: 12062

Tore: 0:1 Gündogan (51.), 0:2 Mets (57./Eigentor), 0:3 Werner (71.)

Gelbe Karten: Lepmets (2), Baranov (1)

Rote Karten: E. Can (14./Notbremse)