Anwaxln zur Snowboard & Freeski-WM in Aspen

In der kommenden Woche geht's um die Medaillen im Big Air auf Monster Schanzen und fetten Kickern, Slope Style, dem winterlichen Hindernisparcours mit Eisenrohren und Schanzen und der Halfpipe, der Königsdisziplin in der Schnee-Halbröhre.

Fach-Kauderwelsch und die Tricks erklärt

Sechs Tricks in den Schnee zum Glück – zum Beispiel wie Andri Ragettli mit einem Quad Cork Ninetee-eigthy. Einem was? Einem schräg über den Kopf gesprungenen Vierfach-Salto mit Drehungen wie ein Korkenzieher. Wir erklären die Tricks und übersetzen das Fach-Kauderwelsch. Stoked.

Deutsche in der Weltspitze dabei

Die Deutschen sind zurück in der Weltspitze. Leon Vockensberger fährt in Laax als erster Deutscher nach 10 Jahren im Weltcup aufs Podest. Halfpipe-Hoffnung André Höflich hat seinen Garten fürs Sommertraining mit einer gigantischen Ramp gepimpt und Annika Morgan hat die Schlittschuhe hinter sich gelassen und vom Eiskunstlauf in die Yolo-Gang und aufs Brett gewechselt. Fett. Angwaxlt is!