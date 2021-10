Anwaxln zum Skiweltcup-Saisonstart in Sölden

Neureuther: Verschiebung nach hinten wäre wichtiges Zeichen

Endgültig aus der Mode sind bei Thomas Dreßen die Krücken. Der Speedspezialist hat aber noch ein bisschen Zeit und ist in Sölden nicht am Start.

Für BR-Experte Felix Neureuther kommt der Weltcupauftakt im Oktober aus Klimaschutzgründen ohnehin zu früh. Er plädiert für eine Verschiebung des Saisonauftakts um zwei bis drei Wochen. "Das muss doch nimmer sein. Ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied machen würde und Du würdest ein wichtiges Zeichen in die richtige Richtung setzen."

Zumindest in diesem Jahr geht's aber nochmal im Oktober los, genauer gesagt an diesem Wochenende 23./24. Oktober. Angwaxlt is!