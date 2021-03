Anwaxln zum Skiflug-Weltcup in Planica

Karl Geiger ist zwar kein Regisseur, könnte sich aber trotzdem kaum ein besseres Drehbuch für die Saison vorstellen. Skiflug-Weltmeister, am Tag danach Vater, dann Corona, raus aus der Quarantäne – rauf aufs Treppchen: Sieg bei der Vierschanzentournee auf der Heimschanze in Oberstdorf. Und als Sahnehäubchen vier Medaillen bei der Nordischen Ski-WM.

In Planica könnte Skiflieger Geiger jetzt zum Wiederholungstäter werden und wieder vor seinem Lieblingsopfer Halvor Egner Granerud stehen. Ohnehin Blockbuster-Qualitäten hat auch Teamkollege Markus "Air Eisei“ Eisenbichler.

Mountaineering - Berg rauf statt Berg runter

Die Frauen reisen derweil stimmungsvoll nach Russland zum Weltcup-Finale in Chaikovsky. Und es gibt noch ein Weltcup Finale: Die Ski-Mountaineerer waxln in Madonna di Campiglio an. Statt runter geht’s für sie als Ski-Mountaineerer den Berg rauf. Mit Doppel-Weltmeisterin Antonia Niedermaier & Anton Palzer, der schneller als jeder Sessellift ist. Angwaxlt is!