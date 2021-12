Anwaxln zum Skicross-Weltcup in Innichen

Krachende Stürze, chinesische Heilkunde, Backflip in Sonntagsschuhen, Tatort , Negative Turn und viel Reisechinesisch – der Skicross-Weltcupzirkus kommt zum zwölften Mal für die letzten zwei Rennen vor Weihnachten nach Innichen.

Die weltbesten Ski Crosser messen sich heuer auf einer neuen, noch spektakuläreren Strecke und es steht viel auf dem Spiel: es geht um die Olympia Tickets. Getreu dem Motto: "Wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein!", sind die Ski Crosser Niklas Bachsleitner und Daniela Maier Gäste beim Anwaxln und lassen uns wissen, wo sie ihre Ellbogen noch einsetzen und wie sie sich auf ihr großes Ziel Olympia vorbereiten.

Die BR-Sporthosts Caro Ranz und Jan Wiecken blicken in der Webshow "Anwaxln" auf den Ski Cross Weltcup in Innichen an diesem Wochenende.

Die Webshow - am Donnerstag "Anwaxln" - ab 17 Uhr bei BR24 Wintersport auf Facebook, bei BR24-Youtube und hier auf dieser Seite.