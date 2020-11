"Anwaxln" zum Biathlon-Weltcupauftakt in Finnland

ANWAXLN zum Biathlon in Kontiolahti. Hubschrauber und Lagerfeuer gegen Kälte, Benedikt Dolls Ski zu gut gewaxlt und zu schnell, Tiril Eckhoff muss mit einer Schlange am Hals schießen und Dorothea Wierer relaxt locker mit Aperitif in der Hand.

Talk mit Expertin Miriam Neureuther

Das sind nur ein paar Randaspekte, wenn es für die Skijäger endlich wieder losgeht. Wir stellen außerdem die Strecke mit der besonderen "Wand“ vor dem Schießstand vor, blicken humorvoll auf die Saisonvorbereitung der internationalen Stars und schauen, welche deutschen Athlet*innen die besten Aussichten haben. Dabei blicken wir besonders auf Denise Herrmann und Franziska Preuss bei den Damen und Arnd Peiffer, Benedikt Doll sowie Johannes Kühn bei den Herren.

Als Expertin erzählt Miriam Neureuther von ihren Erfahrungen in Kontiolahti und schätzt das Feld vor dem Weltcupstart ein. Garniert wird die Folge erneut durch tonnenweise unterhaltende Social Media Clips.