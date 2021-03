"Anwaxln": Winter ade - die Zeichen stehen auf Abschied

"Anwaxln" diesmal mit einer fulminanten Folge zum Weltcup Finale der Snowboarder dahoam (in Berchtesgaden), Skirennfahrer (in der Lenzerheide) und Biathleten (in Östersund) – und vor allem zum Karriereende der besten deutschen Snowboarderin Selina Jörg und Deutschlands Biathlon-Gott, Arnd Peiffer.

Beste Szenen des Winters

"Anwaxln" schaut voraus auf ein Weltcupfinal-Wochenende furioso und schaut zurück auf die besten Szenen der abgelaufenen Saison. Noch einmal feiern mit Selina Jörg, Arnd Peiffer, Romed Baumann, Andreas Sander, Kira Weidle, Ramona Hofmeister, und Franziska Preuß.

Winter ade', aber Dein Scheiden macht, dass uns das Herze lacht. "Anwaxln" - die Wintersport-Show von BR Sport - jeden Donnerstag neu!