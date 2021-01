"Anwaxln" - unser Warm-up für Schladming und die Streif

Die schwerste Abfahrt der Welt – 3.312 Meter Rallye-Piste aus purem, vereistem Adrenalin. Start, Mausefalle, Traverse, Hausbergkante – Top-Favorit ist der Schweizer Kraftwürfel Beat Feuz, der hier schon vier Mal zweiter war. Leider verzichten auf die Streif muss Arnold Schwarzenegger. Statt Weißwurstparty gilt für ihn: Lunch mit anderen Eseln.

Nachtslalom in Schladming

Am Dienstag geht es dann mit dem Stangenspektakel in Schladming weiter: Nachtslalom. König Linus I. Straßer reist als Weltcup-Siegfahrer mit Selbstbewusstsein an. Und das BR-Kommentatoren-Duo Bernd Schmelzer & Rainer Schönfelder ist nicht nur im Pool in Topform!

"Anwaxln" vor dem Tour-Finale

Die BR-Sporthosts Caro Ranz und Jan Wiecken blicken in der Webshow "Anwaxln" auf die beiden Klassiker im alpinen Skisport: Bei BR24 Wintersport auf Facebook, bei BR24-Youtube und hier auf dieser Seite.