"Anwaxln" - unser Warm-up für die Vierschanzentournee

Rückenwind in Oberstdorf, Exoten in Partenkirchen, Highspeed in Innsbruck und Geschichte in Bischofshofen, das sind die Themen.

Die Deutschen zählen zu den Favoriten

Karl Geiger ist die Sprungfeder aus Oberstdorf – wenn er denn starten kann. Skiflugweltmeister, Geburt der Tochter, Corona – zuletzt war viel los bei Geiger.

Markus Eisenbichler ist die Flugmaschine, gerade die Schanze in Garmisch-Partenkirchen liegt ihm. Und Pius Paschke ist nicht nur eine Sprungmaschine, sondern als Spätzünder in der Weltspitze angekommen.

"Anwaxln" vor der Vierschanzentournee

BR24 Sport blickt in der Wintersportshow "Anwaxln" auf den Skisprung-Mythos: Hier bei BR24 Wintersport auf Facebook, bei BR24-Youtube und hier auf dieser Seite.