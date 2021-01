"Anwaxln" - unser Warm-Up für die Rodel-WM am Königssee

Für die Rodler ist es das Top-Event des Winters: die Rodel-WM am Königssee. Mit atemberaubender Geschwindigkeit geht es die Kunsteisbahn hinab. 1.640 Metern 16 Kurven sind dabei von den Rodlern zu bewältigen. Die Kurven haben so klingende Namen wie Teufelsmühle, Turbodrom oder Echowand.

Der Bahn-Rekord liegt fest in bayerischer Hand: Felix Loch, Natalie Geisenberger und die Rodel-"Tobis" Wendl/Arlt sind bislang am schnellsten runter gerodelt.

Die drei Lokalmatadoren gehören auch zu den Top-Medaillenanwärtern. Alle Siege in dieser Saison gingen an Loch, Geisenberger meldete sich nach ihrer Baby-Pause eindrucksvoll zurück. Für das Doppelsitzer-Paar lief es diese Saison zwar noch nicht so erfolgreich wie erhofft, aber Wendl/Arlt kennen ihren Heimbahn in und auswendig.

"Anwaxln" blickt auf Rodel-WM

Die BR-Sporthosts Caro Ranz und Jan Wiecken haben in der Webshow "Anwaxln" auf die Rodel-WM am Königssee. Bei BR24 Wintersport auf Facebook, bei BR24-Youtube und hier auf dieser Seite.