16.12.2020, 12:08 Uhr

"Anwaxln" - unser Warm-up für den Abfahrtsklassiker in Gröden

Die "Saslong" ist bereit - in Gröden steht am Wochenende der erste Abfahrtsklassiker des Skiwinters auf dem Programm. Die "Anwaxln"-Hosts Caro und Jan bringen Sie in Speedstimmung und machen sie fit für Kamelbuckel, Ciaslat-Wiese & Co.