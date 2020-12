Das deutsche Team will die drei Kristallkugeln, acht Siege und 17 Podiumsplätze der vergangenen Saison in diesem Winter möglichst noch toppen. Ramona Hofmeister startet als amtierende Gesamtweltcupsiegerin natürlich wieder mit Leoparden-Schal. Selina Jörg ist back on Track und Stefan Baumeister der eleganteste Fahrer im Weltcup.

"Anwaxln" – Snowboard in Cortina d´Ampezzo, am Donnerstag ab 17 Uhr auf Facebook BR24Wintersport, Instagram BR24Wintersport, BR24Sport.de, Youtube/BR24 in der Playlist "ANWAXLN" und der BR Mediathek.