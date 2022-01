Anwaxln Ski alpin: Streif in Kitzbühel und Schladming-Slalom

Wenn die Streif ruft und ihre Krallen zeigt, dann sind auch Wimbledon, eine Peking-Ente und ein Mittelklasse-Sportwagen am Start. Große Gefühle dürfen aber auch nicht fehlen in der neuen Webshow-Folge von Anwaxln.

Nach der längsten Abfahrt in Wengen, der Steilsten in Garmisch wartet nun die Streif, die härteste Abfahrt der Welt auf die Speed-Fahrer um die WM-Silber-Gewinner Romed Baumann und Andreas Sander. Dort beschleunigt man in 8,5 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde - Gewichtsklasse Mittelklasse-Sportwagen. Zudem springen die Fahrer mal kurz 80 Meter weit und fahren bis zu 140 Kilometer pro Stunde schnell.

Schladming kann auch Spektakel - Straßer bereit

Da kommen die Fahrer leider auch nicht ohne Helikopter-Abtransporte aus wie - auch im Falle Josef Ferstl am Mittwoch im Abfahrtstraining. Dessen Sturz verlief aber glimpflich.

Spektakel kann aber auch Schladming. Das Wimbledon der Slalomfahrer bittet nach der Streif zum Stangenwald-Tanz. Den Rhythmus hat Linus Straßer bereits im Blut. Mit seinem 3. Platz in Adelboden zeigte er, dass mit ihm in diesem Olympia-Winter zu rechnen ist.

Die BR24-Sport-Hosts Caro Ranz und Jan Wiecken blicken in der Webshow "Anwaxln" auf die Ski-alpin-Klassiker zin Schladming und Kitzbühel: Die Webshow bei BR24 Wintersport auf Facebook, bei BR24-Youtube und hier auf dieser Seite.