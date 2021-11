"Anwaxln" mit Ski-Freestyler David Zehentner

Slopestyler David Zehentner hatte bei einer Bergtour gerade die Brotzeit ausgepackt als ihn ein Anruf zurück auf sein Lieblingssportgerät den "Kicker" katapultierte.

Der 18-Jährige vom SC Bayerischzell bekam als Nachrücker überraschend einen Weltcup-Einsatz, den er Freestyler-like ganz entspannt anging und sich mit einem "Switch Double Misty 1620 Mute“ beim Big Air in Chur gleich für die Besetzungsliste der Olympischen Spiele in Peking anmeldete. "Ich weiß immer noch nicht, wie es passiert ist", erzählt der Youngster. "Vierter ist echt mega."

Zehentner fühlt sich auf den 30-Meter-Kickern einfach wohl

Dass er so weit gekommen ist verdankt er auch seinen Eltern, zwei ehemaligen Skiprofis, die ihm nicht nur die professionelle Herangehensweise an den Sport vermittelt haben. Und natürlich den vielen Trainingssprüngen, denn den Weg auf den 30-Meter-Kicker muss man sich Stück für Stück hart erarbeiten: Man fängt beim kleinen Kicker an und arbeitet sich über hunderte, vielleicht tausende Sprünge hoch, so Zehentner.

"Mittlerweile fühle ich mich auf diesen 25, 30-Meter-Kickern einfach so wohl, wie vor fünf Jahren auf einem zwei Meter Kicker." Dabei überwindet man auch die Angst. "Ich konnte mir das nie vorstellen, wie ich das irgendwann mal schaffen soll."

Zwischen Fach- und Reisechinesisch

Beim "Anwaxln" erweitert der Freestyler Zehentner unseren Verständnishorizont aber nicht nur mit seiner Fachchinesisch-freien Erklärung zu seinem stärksten Trick. Dafür bekommt er von uns etwas Reisechinesisch mit auf den Weg nach Peking – beides mit (zweifelhaftem) Erfolg. Darüber hinaus geht es ums nackte Überleben, Luftkissen, coole Dudes und den Magier der Szene – Andri Ragettli.

Die BR-Sporthosts Caro Ranz und Jan Wiecken blicken in der Webshow "Anwaxln" mit David Zehentner zudem auf den Slopestyle-Weltcup an diesem Wochenende am Stubaier Gletscher. Dort sind auch Aliah Delia Eichinger (SV St. Oswald) und Jakob Gessner (DAV Ulm) am Start.