Anwaxln: Die Olympia-Generalprobe der Snowboarder in Laax

Die Snowboarder haben ihr Mekka: die Laax Open. Dieses Mal sind die Wettbewerbe dort bis zum Wochenende die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele in Peking. In Laax wird "We are Family" wie immer großgeschrieben unter den Snowboardern.

Deutschlands Hoffnungsträger André Höflich, Leilani Ettel und Leon Vockensperger sprechen im Wintersport-Anheizer Anwaxln über ihre Vorfreude, aber auch die Tücken der Winterspiele in China. Zudem gibt es etwas Reisechinesisch auf die Ohren - und Annika Morgan erklärt uns ihre Läufe auf "Fachchinesisch".