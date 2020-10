"Anwaxln" - die neue interaktive Show rund um den Wintersport

Immer donnerstags - frech, rasant und nah an den Athleten

"Anwaxln" läuft donnerstags, ist frech, humorvoll, unterhaltsam, rasant, informativ, jung & nah am Sport. Jedes Wochenende wird ein Event ausgesucht und vorgestellt, quer durch alle Wintersportarten – von Ski Alpin bis Rodeln und von Biathlon bis Skispringen. Nach der Premiere gibt es "Anwaxln" wieder am 12. November vor dem Weltcup in Lech/Zürs, danach wöchentlich! Und das sind die Themen:

• Was ist so cool an dem Event?

• Was muss man dazu wissen?

• Was machen die SportlerInnen auf ihren Social Media Auftritten?

• Wer ist am Wochenende wichtig und wer sind die Favoriten?

• Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Ein besonderer Fokus wird dabei immer auf die bayerischen AthletInnen gelegt. Wir greifen Einzelne heraus und stellen sie näher vor.