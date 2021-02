"Anwaxln" - der Einheizer zur Nordischen Ski-WM

Katharina Althaus bügelt ihre Ski und waxlt für die Großschanze an. Die Dreifach-Weltmeisterin greift an. Teamkollegin Juliane Seyfarth hat sich in der Vorbereitung extrem windschnittig gezeigt und für den Playboy alles fallen lassen.

Heimspiel für Althaus und Geiger

Die Skisprung-Jungs schauen auf Lokalmatador Karl Geiger und den "Eisei" Markus Eisenbichler. Finden beide wieder in die Spur, fliegen sie aufs Podest. Im Mixed-Skispringen freuen wir uns auf das Oberstdorf-Duo Karl Geiger und Katharina Althaus - was wäre das für ein Siegerinterview in echtem allgäuerisch!

Geiger jagt Riiber

Bei den nordischen Kombinierern ist Jarl Magnus Riiber der Favorit. Acht Weltcupsiege in dieser Saison. Da kann nichts schief gehen, wenn da nicht dieser Allgäuer wäre: Vizenz Geiger will mehr als nur Silber. Und hat die beiden letzten Weltcups gewonnen.

Im Langlaufen ist Katharina Hennig für eine Überraschung gut. Und die warmen Temperaturen würfeln eh alles durcheinander. Zwei Wochen nordische Ski-WM in Oberstdorf – die volle Dröhnung bei Anwaxln!