Anwaxln: das Warm Up zum Snowboard Weltcup-Finale am Götschen

Russlands Präsident Wladimir Putin hält die Welt in Atem und wirbelt den Sport durcheinander. Russische und belarussische Athletinnen und Athleten sind vom Wintersport ausgeschlossen worden. Ukrainische Sportler werden zu den Waffen gerufen. Nicht leicht, sich in diesen Tagen auf den Sport zu konzentrieren: doch die Snowboarder setzen ein Zeichen für alle Sportlerinnen und Sportler, egal aus welchem Land sie kommen. Eine bislang in der Sportwelt einmalige Geste. In der neuen Webshow-Folge von Anwaxln berichten wir, wie es dazu kam.

Sportlich betrachtet kämpfen mit Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister noch zwei Deutsche um die begehrten Kristallkugeln und das nach ihren desaströsen Vorstellungen bei Olympia.

Das Finale dahoam ist angerichtet!

Doch der Schock ist überwunden: beim WC in Rogla holte Ramona Hofmeister diese Woche ihren ersten Weltcupsieg und die kleine Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom und startet damit kurz vor Saisonschluss noch mal voll durch. Stefan Baumeister, ebenfalls mit der kleinen Kugel dekoriert, musste etwas abreißen lassen, aber noch ist beim Finale am kommenden Wochenende alles möglich.

Denn nun wartet zum Abschluss der Götschen in Berchtesgaden – einen besseren Ort gibt es nicht. Hier beendete Selina Jörg vergangenes Jahr ihre erfolgreiche Karriere und Ramona Hofmeister sicherte sich den Gesamtweltcupsieg. Ein besseres Omen gibt es nicht.

Die BR-Sporthosts Caro Ranz und Jan Wiecken blicken in der Webshow "Anwaxln" auf das Snowboard WC Finale am Götschen an diesem Wochenende Die Webshow - am Donnerstag "Anwaxln" - ab 17 Uhr bei BR24 Wintersport auf Facebook, bei BR24-Youtube und hier auf dieser Seite.