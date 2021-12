Anwaxln: Das Warm-Up für die Vierschanzentournee

Wer hat nochmal alle vier Springen gewonnen? Wann gab es ausnahmsweise nur eine Dreischanzentournee? Und wann sogar zwei Sieger? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in Anwaxln.

Zwei bayerische Mitfavoriten bei der Vierschanzentournee

Fest steht: Am Start bei dieser Vierschanzentournee sind auch zwei bayerische Mitfavoriten: Karl Geiger und Markus Eisenbichler, das fliegende Doppelzimmer des Skisprung-Weltcups.

Eisenbichler hat sich schon mal Gedanken gemacht über eine mögliche Siegesfeier in Bischofshofen gemacht und Geiger hat mit seinem Akkordeon schon einmal "We are the Champions" geübt – oder so etwas ähnliches. Außerdem bringt Frau Mao Sie beim Reisechinesisch in der Olympia-Saison auf Stand.

Alles Wissenswerte in unserer Wintersport-Webshow Anwaxln.

Die BR24-Sport-Hosts Caro Ranz und Jan Wiecken blicken in der Webshow "Anwaxln" auf den Skisprung-Klassiker zwischen den Jahren: Die Webshow bei BR24 Wintersport auf Facebook, bei BR24-Youtube und hier auf dieser Seite.