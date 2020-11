"Anwaxln" beim Weltcupauftakt der Skispringer

Der Winter steht vor der Tür. Die BR-Sportredaktion bringt Sie in Stimmung für die Highlights der kommenden Weltcupsaison - mit "Anwaxln", einer interaktiven, unterhaltsamen, informativen Vorschau aufs Wochenende.

Diesmal im Fokus: Der Saisonauftakt der Skispringer im polnischen Wisla. Bundestrainer Stefan Horngacher hat sein Aufgebot bekanntgegeben. Sieben Springer sind dabeim, sechs "Adler" aus Bayern. Darunter Weltmeister Markus Eisenbichler und Olympiasieger Andreas Wellinger mit seinem Comeback.

"Anwaxln" - die Wintersport-Infotainment-Show

"Anwaxln" ist eine Mischung aus aktuellen Informationen von vor Ort, lustigen Social-Media-Clips der bayerischen Athletinnen und Athleten, Expertenwissen sowie Archiv-Highlights.

Was muss man zu der Veranstaltung wissen? Was macht das Event so besonders? Was machen die Sportlerinnen und Sportler auf ihren Social- Media-Auftritten? Und wie stehen die Chancen der bayerischen Athletinnen und Athleten? All diese Fragen beantworten die Hosts Carolin Ranz und Jan Wiecken.