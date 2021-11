"Anwaxln" - aufwärmen zum Weltcup-Auftakt der Biathleten

Anwaxln zum Biathlon im winterlichen Östersund. Während Arnd Peiffer nach seinem Karriereende fleißig an seinem Blockflötenspiel arbeitet, müssen die für den Weltcup nominierten Athleten herausfinden, welcher Impfstoff für welchen Weltcup erlaubt ist. Und in Zeiten des Klimawandels sind Trainingsreisen nicht gern gesehen bei den Fans und rufen einen Shitstorm hervor, dabei ziehen doch alle an einem Strang.