Antwerpen muss gehen - Ex-Löwe Trares neuer Würzburg-Trainer

Nichtabstiegsplatz schon sechs Punkte entfernt

Unter Trares' Vorgänger Antwerpen haben die Kickers in fünf Zweitligaspielen nur einen Punkt geholt. Am Wochenende verloren die Unterfranken in einem Kellerduel beim 1. FC Heidenheim deutlich 1:4. Der Rückstand der Würzburger auf den Karlsruher SC, den 1. FC Nürnberg und den FC St. Pauli auf den Plätzen 15, 16 und 17 - und damit auf einen Nichtabstiegsplatz - beträgt nach sieben Spieltagen schon sechs Punkte.