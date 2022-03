Makarenko: Sorge um Familie in der Ukraine

Fußballerisch läuft es für Anton Makarenko und die SpVgg Bayreuth gerade richtig gut. Der Regionalligist ist auf Aufstiegs-Kurs, beim 3:0-Sieg am Freitag gegen Eltersdorf spielte der Mittelfeldspieler groß auf. An zwei Toren war er direkt beteiligt.

Der Fußball lenkt ihn ab von den Themen, die seinen Alltag derzeit bestimmen. Makarenko wurde in Charkiw in der Ukraine geboren. Seine Familie und auch Freunde leben dort. "Es herrscht sehr viel Chaos im Land", erzählt er. Das Land zu verlassen sei "sehr gefährlich. Man muss es abwägen".

Kontakt zur Familie

Mit seiner Familie hält er Kontakt, sie schildern ihm die Situation vor Ort: "Sie berichten, dass es Anschläge gibt. Sie versuchen, sich in Kellern zu schützen. Das ist alles sehr traurig. Mein Neffe ist erst zehn Jahre alt."

Dass der Krieg bald ein Ende findet, glaubt er nicht: "Keine Seite will nachgeben. Ich glaube, das ist nichts, was in den nächsten Tagen wieder gut ist."

"Es sterben auf beiden Seiten viele Menschen, das ist einfach traurig" Antonio Makarenko