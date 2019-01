Anpfiff für die Handball-WM 2019

Die 26. Handball-Weltmeisterschaft wird in Dänemark und Deutschland ausgetragen. Insgesamt wurden an allen Spielstätten bereits jetzt mehr als 850.000 Tickets verkauft, das bedeutet einen neuen Rekord für die Titelkämpfe. In der Bundesrepublik wird in Köln, Hamburg, Berlin und München gespielt.

Deutschland gegen Weltmeister Frankreich

Deutschland bestreitet seine Vorrundenspiele in Berlin. Die DHB-Auswahl trifft dabei auf den sechsmaligen und amtierenden Weltmeister Frankreich, den zweimaligen Weltmeister Russland, Serbien, Brasilien und Korea.

Heimvorteil durchaus schätzenswert

Zwölf Jahre nach dem Wintermärchen 2007 wollen die deutschen Handballer nun eine neue Geschichte schreiben. Das ist nicht unwahrscheinlich, denn bei Weltmeisterschaften spielte zuletzt der Heimvorteil eine große Rolle. Seit 2005 schafften es alle sieben Gastgeber, 2015 sogar der damalige Handball-Zwerg Katar, mindestens ins Halbfinale. Deutschland (2007) und Frankreich (2017) gewannen jeweils den Titel.

15 WM-Spiele in der Münchner Olympiahalle

In der bayerischen Landeshauptstadt trägt die Vorrundengruppe B ihre 15 Partien aus. Topfavorit in der Gruppe ist der zweimalige Handball-Weltmeister und amtierende Europameister Spanien. Aber auch Kroatien, Weltmeister 2003 und zweifacher Olympiasieger, ist ein ernst zunehmender Titelkandidat. Daneben spielen Mazedonien, Island, Bahrain und Japan in München.

Halbfinale in Hamburg, Endspiel in Dänemark

Japan und Mazedonien eröffnen die Gruppe B am 11. Januar, das vermeintliche Spitzenspiel zwischen Spanien und Kroatien ist gleichzeitig die letzte Partie der Vorrundengruppe am 17. Januar. Täglich finden drei Spiele statt, die drei bestplatzierten Teams jeder Vorrundengruppe in die Hauptrunde ein. Die Halbfinalspiele finden am 25. Januar (17.20 und 20.30 Uhr) in Hamburg statt. Gastgeber für das Endspiel am 27. Januar (17.30 Uhr) ist die dänischen Stadt Herning.