Anne Haug: "Triathleten sind ein besonderer Schlag Mensch"

Schwimmen und Radfahren sind gelenkschonende Sportarten, das Laufen muss im Training gut dosiert werden. Darauf achtet auch Anne Haug: "Im Laufen trainiere ich gar nicht so viel lange Sachen, weil es auf die Gelenke geht und den ganzen Bewegungsapparat fordert.“ Die langen Ausdauereinheiten absolviert die Bayreutherin auf dem Rad und im Wasser, im Laufen gilt der Fokus den qualitativen Einheiten. Dazu gehören pro Woche ein langer Lauf, ein Koppellauf, also ein Lauf direkt im Anschluss ans Radfahren, und eine Einheit in den Bergen.

Die Profis absolvieren daneben noch viel Athletiktraining und Anne Haug tägliche Physiotherapie. Damit kommt sie auf einen acht bis neun Stunden Tag. Die Tage ohne Training kann man an einer Hand abzählen. Selbst nach Sieg auf Hawaii gab es keinen Urlaub. Auch für Ausflüge in andere Sportarten bleibt da keine Zeit.

Von Langeweile keine Spur

Langweilig wird der 36-Jährigen auch bei den langen Einheiten nicht. Sie mag die Abwechslung im Training, Schwimmeinheiten mit Programm, die Intervalle auf dem Rad. Im Wettkampf ist es wichtig aktiv im Kopf zu bleiben und in kleinen Etappen zu denken: "Man kann nicht ins Wasser springen und den ganze Ironman vor Augen haben." Besser sei es sich auf die nächste Boje, die Technik oder das Überholen eines Konkurrenten zu konzentrieren. Auf dem Rad und beim Laufen bilden die Verpflegungsstationen die Fixpunkte.

"Ich habe gelernt, dass es nach oben kein Limit gibt." Anne Haug über die Faszination Triathlon

Besonderer Respekt vor Hobby-Triathleten

Besonderen Respekt verdienen in ihren Augen die Hobby-Triathleten. Ausdauersport lebt von der Regelmäßigkeit und von nur ein Mal Training in der Woche wird man nicht besser. Wer das nach einem acht Stunden Arbeitstag noch konsequent durchziehe, der gehöre schon zu einem "besonderer Schlag an Menschen".

Trotzdem hat die Weltmeisterin noch einen wichtigen Tipp für alle Breitensportler: die Regeneration nicht vergessen. "Wir Profis können uns zwischen den Trainingseinheiten hinlegen. Das ist schwierig wenn man Arbeit und Sport unter einen Hut bringen muss, aber nur in der Regeneration wird man halt besser."