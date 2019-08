Anne Haug gewinnt Ironman in Kopenhagen

Die Triathletin Anne Haug aus Bayreuth hat beim Ironman in Kopenhagen gleich mehrere Rekorde aufgestellt.

Deutsche Bestzeit

Sie gewann den Langdistanz-Ironman in nur 8:31:32 Stunden und stellte damit eine neue deutsche Bestzeit auf. Außerdem war sie zehn Minuten schneller, als sie selbst bisher jemals war. Bei idealen Bedingungen war der Vorsprung vor der Zweitplatzierten Camilla Pedersen aus Dänemark über 17 Minuten.

Souveräner Wettkampf

Schon beim Schwimmen war Haug in 51:04 Minuten schnell und kam als Zweite aus dem Wasser. Auf dem Rad ging sie dann in Führung. Nach 4:37:28 Stunden wechselte sie als Erste auf die Laufstrecke. Die Führung ließ sie sich dann nicht mehr nehmen.

Ironman auf Hawaii als Ziel

Nachdem Haug durch Verletzungsprobleme immer wieder zurückgeworfen wurde und beim Triathlon in Frankfurt nicht am Start war, ließ sie in Kopenhagen keine Zweifel aufkommen, dass sie zu alter Stärke zurückgefunden hat. Damit ist mit ihr im Oktober auf Hawaii bei der Ironman-WM sicher wieder zu rechnen – und die WM ist das nächste große Ziel der Bayreuther Sportwissenschaftlerin.