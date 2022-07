Anne Haug: Folgt auf zweiten Roth-Sieg zweiter Hawaii-Triumph?

Sie wusste es natürlich schon, wie schön sich so ein Sieg in Roth anfühlt. Schließlich erlebte die Oberfränkin Anne Haug dieses Glücksgefühl inmitten der frenetisch jubelnden Zuschauer in der mittelfränkischen Triathlon-Hochburg nun bereits zum zweiten Mal nach 2021.

Und trotzdem war dieses Siegergefühl in der Heimat gleich wieder ein besonderes für Haug: "Die Zuschauer jagen einen da wirklich den Solarer Berg hoch, das ist schon brutal. Wenn man aus der Gegend kommt, dann denkt man, die schreien alle nur für einen selber", sagte sie am BR-Mikrofon. Ähnlich laut war es dann auch wieder im Ziel, Franken jubelte für Haug, als sie umringt von Luftballonkindern ins Ziel lief.

Sieg beim Challenge Roth als gutes Omen?

Ihr Sieg, bei dem sie sich auch von einem Bienenstich nicht aufhalten ließ, könnte ein gutes Omen sein. Schließlich könnte 2022 ja ein Jahr der zweiten Male für die Bayreutherin werden. Denn neben dem Erfolg in Roth strebt die 39-Jährige auch Sieg Nummer zwei bei der Ironman-WM auf Hawaii am 8. Oktober an, nach dem Triumph 2019.

Anders als in Roth dürfte das Feld dort natürlich noch einmal hochklassiger sein, Haug hat aber bei knapp neun Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte Fenella Langridge schon einmal angedeutet, dass sie in diesem Jahr in brillanter Form ist - und das obwohl in Roth neben dem Bienenstich auch die kühlen Wasserbedingungen und ein missglückter erster Wechsel eine noch schnellere Zeit verhinderten.

"Mehr war heute irgendwie nicht drin", fand Haug. Ein ganz solides Fazit nach einem Sieg. Und auf Hawaii wird es auch noch wärmer als im Wasser des Main-Donau-Kanals.