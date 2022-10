Anne Haug bekommt Bayerischen Verdienstorden

Drei Wochen nach ihrem dramatischen dritten Platz beim Iron Man Hawaii, wurde der Triathletin Anne Haug die nächste große Ehrung zuteil. Haug wird Mitglied im "exklusivsten Club, den es in Bayern gibt", wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im März den Bayerischen Verdienstorden genannt hatte.

Die Bayreutherin hatte 2019 als erste deutsche Sportlerin den Iron Man in Hawaii gewonnen - für die 39-Jährige der größte Erfolg ihrer langen Karriere. Zu den Highlights ihrer an Errungenschaften nicht armen Laufbahn gehören die beiden Siege bei der Challenge Roth (2021, 2022) und der Titel als Weltmeisterin.

Rodl-Tobis werden ebenfalls geehrt

Haug ist nicht die einzige Sportlerin, die bei der Verleihung im Antiquarium der Münchner Residenz das blau-weiße Band um den Hals gehängt bekam. Auch das Rodler-Duo Tobias Arlt und Tobias Wendl ist nun ein Teil dieses illustren Kreises. Seit 2005 ist das Duo aus Piding und Bischofswiesen als Team durch den Eiskanal unterwegs sind und konnte dabei sechs Olympische Goldmedaillen einfahren. Hinzu kommen neun Weltmeister- und vier Europameister-Titel.

Auch das soziale Engagement des Duos wurde gelobt. Unter dem Motto: "Einzeln sind wir stark – gemeinsam sind wir stärker!" organisierten es 2021 nach dem Hochwasser in Berchtesgaden eine Spendenausfahrt, um Geld für die Opfer zu sammeln.

Unter den 75 Menschen, die die höchste Auszeichnung des Freistaats erhielten, ist auch Anni Friesinger-Postma. Die dreifache Olympiasiegerin und 16-fache Weltmeisterin war eine der besten Eisschnellläuferinnen der Geschichte und engagiert sich in zahlreichen Stiftungen.

Große Ehre für Taliso Engel

Einer der jüngsten Gäste in der Münchner Residenz war Taliso Engel. Der 20-jährige Paraschwimmer hatte im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen und dabei die Weltrekordzeit auf 100 Meter Brust in von 1:02,97 Minuten aufgestellt. 2021 wurde der Nürnberger von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet und zu Deutschlands Sportler des Monats September gewählt.

Auch Rifat Yildiz kennt es nur zu gut, dass ihm bedeutende Medaillen um den Hals gehängt werden. Der ehemalige Ringer ist zweifacher Weltmeister, Europameister und gewann bei den Olympischen Spielen in Barcelona 1992 die Silbermedaille. Nach seiner aktiven Karriere begann er damit, Jugendliche zu trainieren und will über den Sport gesellschaftliche Werte vermitteln. Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei, Jugendliche mit Migrationsgeschichte die Integration in Deutschland zu erleichtern. Yildiz wurde in der türkischen Provinz Kars geboren und wuchs in Aschaffenburg auf.