Anna Schaffelhuber zu Gast in Blickpunkt Sport

Schaffelhuber nahm in Vancouver im Jahr 2010 erstmals an den Paralympics teil. Bei den nächsten Spielen in Sotschi holte sie ihre ersten fünf paralympischen Goldmedaillen. In Pyeongchang folgten zwei weitere. Im November 2019 erklärte die im niederbayerischen Bayerbach Beheimatete das Ende ihrer Sportkarriere. Jetzt ist die 29-Jährige als ARD-Expertin aktiv.

Erste Free-TV-Bilder aus der Bundesliga vom Sonntag

Blickpunkt Sport zeigt die erste Free-TV-Bilder der Sonntags-Partien aus der Bundesliga, darunter die Begegnung SpVgg Greuther Fürth gegen RB Leipzig. In der 2. Bundeliga sind am Sonntag gleich drei bayerische Zweitligisten am Start. Wir berichten über die Spiele von Jahn Regensburg sowie vom 1. FC Nürnberg und FC Ingolstadt.

75. Geburtstag der Rallye-Legende Walter Röhrl

Außerdem feiern wir die Rallye-Legende Walter Röhrl. Der ehemalige Rennfahrer aus Regensburg mit Wohnsitz in St. Englmar wurde vor wenigen Tagen 75 Jahre alt. Zweimal wurde er in seiner aktiven Karriere Rallye-Weltmeister, vier Mal siegte er bei der Rallye Monte Carlo. Auch heute ist seine Leidenschaft für Autos ist ungebremst.