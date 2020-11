Anna Schaffelhuber - Para Sportlerin des Jahrzehnts

Stolze fünf Mal war Anna Schaffelhuber bereits Para Sportlerin des Jahres und ist nach ihren Ehrungen 2011, 2013, 2014, 2015 und 2017 jetzt auch Para Sportlerin des Jahrzehnts geworden. "Ich freue mich wirklich unbandig und möchte mich allen Fans, Partnern, Förderern und meiner Mannschaft, die mich jahrelang sehr stark unterstützt hat, ganz herzlich bedanken. Es ist wunderschön, wenn ich zurückblicke", so die 27-Jährige. "Mein Karriereende ist ein Jahr her und wenn ich diese Auszeichnung bekomme, denke ich an diese Karriere und schaue mit einem ganz anderen Blick auf diese zehn, zwölf Jahre zurück. Es ist Wahnsinn, wie viel ich da erlebt habe und man lässt das alles Revue passieren."

Erfolgreichste deutsche Paralympicsteilnehmerin des Jahrzehnts

Nach Auszählung der über 10.000 Stimmen aus dem Expertengremium und der öffentlichen Wahl stand die Regensburgerin als Siegerin fest. Schaffelhuber trat 2019 vom aktiven Sport zurück. Zuvor war sie die erfolgreichste deutsche Paralympicsteilnehmerin des Jahrzehnts. Alleine bei den Winter-Paralympics 2014 in Sotschi gewann sie fünf Goldmedaillen, außerdem holte sie 2018 in Pyeongchang zweimal Gold und einmal Silber und sammelte in ihrer Karriere insgesamt sage und schreibe 24 WM-Medaillen, davon elf in Gold.

Bei der Wahl zur Para Sportlerin des Jahrzehnts setzte sich Schaffelhuber u.a. gegen Andrea Eskau, Verena Bentele und Birgit Kober durch. "Die Athletinnen und Athleten, die zur Wahl standen, haben eines gemeinsam: Sie begeisterten auf der Bühne des Para Sports, glänzten mit hervorragenden Leistungen – und wurden für ihre außergewöhnlichen Erfolge allesamt zu Para Sportler*innen des Jahres gekürt", hieß es in der Ausschreibung.