"Grenzen ausloten"

Der Sport lässt sie aber freilich nicht los: Beim Blick in den heimischen Medaillenschrank stellt sich bei Deutschlands bester Para-Sportlerin regelmäßig ein Gefühl der Zufriedenheit ein: "Ja, es ist tatsächlich so, dass ich alles daheim habe, was ich zuhause haben könnte. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich muss sagen, ich find's momentan total entspannend, weil ich einfach alles riskieren kann. Ich hab alles daheim und kann die Grenzen jetzt einfach noch ausloten."

Siebenmal Paralympisches-, elfmal WM-Gold – Schaffelhuber hat alles erreicht, was sie in ihrem Sport, dem Monoskifahren erreichen kann. Deshalb: Wenn dann wieder der Schnee kommt, mal schauen … in diesen Tagen jedenfalls wirkt Anna Schaffelhuber rundum zufrieden. Es soll ja auch ein Leben nach dem Sport geben…