Anna-Maria Rieder: Mit Rückenwind zu Edelmetall?

Dürr und Shiffrin als Vorbilder

Am 5. März (3 Uhr MEZ) startet die Skiläuferin des RSV Murnau mit der Abfahrt in die Spiele. Neben Super-G, Super-Kombination, Riesenslalom und Slalom geht sie in insgesamt fünf Wettbewerben an den Start. Ähnlich wie ihr Vorbild Mikaela Shiffrin, für die es bei den Olympischen Spielen allerdings nicht wie erhofft lief.

Neben Shiffrin blickt Rieder auch zu DSV-Ass Lena Dürr auf: "Manchmal kann ich am Olympiastützpunkt in Garmisch-Patenkirchen mit ihr trainieren. Das ist etwas Besonderes. Sie ist eine brutale Arbeiterin und tut alles für ihren Sport", sagte sie im Sportschau-Interview. Auch Dürr ging als Medaillenkandidatin in Peking an den Start, verpasste aber knapp das Podest.

Konkurrenz in den eigenen Reihen

Das soll Rieder nicht passieren. Einfach wird es nicht, denn die Konkurrenz ist groß. Mit Andrea Rothfuss, die in Pyeongchang fünf Medaillen holte, hat Rieder eine starke Konkurrentin aus den eigenen Reihen. Dass sie die 32-Jährige schlagen kann, hat sie bereits bei der WM in Lillehammer gezeigt. Rothfuss verpasste das Podest, während Rieder auf dem dritten Rang landete.