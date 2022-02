Ankunft der Athleten: Hindernislauf nach Peking

Die letzte Hürde vor den Olympischen Spielen haben die meisten deutschen Athletinnen und Athleten gestern gemeistert: Den Flug nach Peking. Zuvor mussten sie einen Formular-Marathon bewältigen. Stundenlang müssen die Olympioniken auf einer Internetseite oder einer App der chinesischen Regierung Daten eingeben und Dokumente hochladen - erst wenn alles korrekt ist, gibt es das OK für den Abflug

Damit das klappt, haben sich die Skispringerinnen um Katharina Althaus gemeinsam durch die Anträge gekämpft, wie Bundestrainer Maximilian Mechler erzählt: "Wir haben den ganzen Nachmittag gebraucht, um uns da anzumelden. Aber es hat alles funktioniert."

Althaus: Plötzlich Topfavoritin

Im Vergleich zu den Sommerspielen in Tokio ist dafür die Ankunft deutlich angenehmer. Musste man dort noch bis zu sechs Stunden am Flughafen warten, bis alle Formulare eingereicht waren, ging es in Peking relativ schnell, berichtet Althaus: "Ich habe mich auf das Schlimmste eingestellt. Aber so schlimm ist es bisher gar nicht. Bis jetzt läuft alles ganz gut. Alle sind mega freundlich."

Was Althaus zum Zeitpunkt des Interviews nicht wusste: Die Skispringerin ist über Nacht zur Top-Favoritin auf die Goldmedaille geworden, da die Weltcup-Führende Marita Kramer aus Österreich die Wettbewerbe wegen einer Corona-Infektion verpassen wird. achdem die 20-Jährige beim Weltcup in Willingen am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ergab ein Test in Salzburg ein weiteres positives Ergebnis. Ich habe keine Worte, keine Gefühle, nur Leere. Ist die Welt wirklich so unfair? Ich habe so hart dafür gearbeitet, doch meine Träume sind innerhalb eines Tages geplatzt", schrieb Kramer auf Instagram.

Über 200 positive Corona-Tests in Peking

Im Deutschen Lager gab es bislang noch keine Meldungen zu positiven Corona-Fällen aus Peking. Andere Nationen hatten da weniger Glück. Insgesamt 200 positive Corona-Fälle wurden bislang im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking bekannt.