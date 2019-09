Anklage gegen Bayern-Star Jérôme Boateng

Die Staatsanwaltschaft München hat Anklage gegen den Fußballer Jérôme Boateng wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben. Dem Bayern-Profi wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin verletzt zu haben. Oberstaatsanwältin Anne Leiding bestätigte einen entsprechenden Bericht von WDR und Süddeutscher Zeitung.

Gegen Boateng werde bereits seit Herbst 2018 ermittelt. In einem Fall habe die Staatsanwaltschaft bereits Anklage erhoben, in einem weiteren Fall ermittle die Polizei noch.

"Die Staatsanwaltschaft München I hat seit Herbst 2018 ein Verfahren gegen Jérôme Boateng wegen gefährlicher Körperverletzung geführt und nach umfangreichen Ermittlungen am 11. Februar 2019 Anklage zum Amtsgericht München erhoben", heißt es in einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft: "Überdies ermittelt die Polizei derzeit in einem weiteren Fall des Verdachtes der Körperverletzung zum Nachteil der gleichen Geschädigten.

Über Zulassung der Anklage noch nicht entschieden

Das Verfahren befinde sich aktuell im "Zwischenverfahren", berichteten WDR und SZ. Das bedeutet, der zuständige Richter habe noch nicht über ein Zulassung der Anklage entschieden. Offenbar gebe es unterschiedliche Ansichten zwischen Gericht und Anklagebehörde, heißt es.

Boateng-Anwalt: Unbewiesene Behauptungen

Die Anwaltskanzlei, die Boateng vertritt, erklärte WDR und SZ, es handle sich um einen "privaten Sachverhalt, der im Wesentlichen auf unbewiesenen Behauptungen Dritter beruhe."

Champions-League-Sieger und Weltmeister

Der gebürtige Berliner Boateng war 2011 vom englischen Premiere-League-Klub Manchester City zum FC Bayern München gewechselt. In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister feierte er die größten Erfolge seiner Karriere. 2013 gewann er mit den Münchnern die UEFA-Champions-League, Super Cup und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, mit der deutschen Nationalmannschaft feierte er 2014 den Weltmeistertitel in Brasilien.

Sechs Mal gewann Boateng mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft, vier Mal den DFB-Pokal. 2016 wurde er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.