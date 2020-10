Angst vor erneutem Sport-Lockdown wächst

Die irritierenden Bilder vom "Maskenball" in Spanien, als die Profis in ihren Ligaspielen mit Mund-Nasen-Schutz aufliefen, sorgten bei Handball-Boss Frank Bohmann für ungläubiges Kopfschütteln. "Das ist völlig absurd und ein schlechter Witz. Mir tun die beteiligten Spieler und Schiedsrichter leid. So kann man keinen Profisport treiben", erklärte der HBL-Geschäftsführer und versicherte: "Für uns ist diese Art des Handballspielens natürlich keine Option." So seltsam die Szenen vom weltweit ersten Handballspiel mit Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung für Spieler und Offizielle auch anmuten - angesichts nach oben schnellender Inzidenzzahlen muss sich der Sport auch hierzulande Gedanken machen.

Kompletter Zuschauer-Ausschluss?

Von den ursprünglichen Plänen, schon bald mehr Zuschauer in die Arenen zu lassen, spricht kaum einer mehr. Angesichts der enormen Wucht der zweiten Corona-Welle geht inzwischen vielmehr die Angst vor einem erneuten Lockdown um. "Das Szenario kann man nicht ausschließen und hängt sehr vom weiteren Neuinfektionsverlauf ab", sagte Bohmann.

Stand jetzt sehe er die Gefahr "für die nächsten ein, zwei Wochen" aber nicht. Doch was kommt dann? Die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die angesichts der momentanen Situation wieder Geisterspiele im Fußball ins Gespräch gebracht hat, klingen in den Ohren vieler Macher wie eine Drohung. Was sollen Handball, Basketball und Eishockey erst machen, wenn sogar König Fußball wieder runtergefahren werden sollte?

Durch den kräftigen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in immer mehr deutschen Städten droht wieder der komplette Zuschauer-Ausschluss. Das Überleben vieler Klubs wäre spätestens dann akut in Gefahr. "Der Profisport, wie wir ihn in Deutschland kennen, wäre dann nicht mehr durchführbar", sagt Bohmann, dessen Liga Anfang Oktober als eine der ersten mit Zuschauern gestartet ist. Dies wäre für den deutschen Sport "eine riesige Zäsur und würde uns im Wettbewerb weit zurückwerfen."