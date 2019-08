Angriff auf Escort-Dame: Strafbefehl gegen Jan Ullrich erlassen

Gut ein Jahr nach dem Angriff auf eine Escort-Dame in einem Frankfurter Hotel ist gegen den ehemaligen Ex-Radprofi Jan Ullrich ein Strafbefehl erlassen worden. Es gehe in dem Fall um den Verdacht der Körperverletzung und versuchten Nötigung, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit, ohne einen Namen zu nennen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um Jan Ullrich.

Geldstrafe für Ullrich

Rechtlich gesehen ist der Fall um Jan Ullrichs Angriff auf eine Escort-Dame in einem Frankfurter Hotel damit geklärt: Der Ex-Radprofi akzeptierte den Strafbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main, der ihn zur Zahlung einer Geldstrafe von 7.200 Euro Geldstrafe verpflichtet. Ullrich ist nun vorbestraft, der Vorfall ist damit rechtskräftig abgehandelt.

Würge-Angriff auf Escort-Frau im Hotelzimmer

Ullrich hatte im August 2018 die aus dem Kongo stammende Escort-Frau auf sein Zimmer in einem Frankfurter Luxushotel bestellt und nach einem Streit körperlich angegriffen. Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft hat der Radprofi die 31-Jährige am Hals gepackt und gewürgt sowie an eine Wand gedrückt und geschlagen.

Staatsanwaltschaft: Nur leichte Körperverletzung

Entgegen anders lautender Vermutungen zu Beginn, die Staatsanwaltschaft ermittelte zunächst gar wegen versuchten Totschlags, sei die Frau dennoch nie in ernsthafter Gefahr gewesen. Auch das Würgen sei laut Staatsanwalt nur "schwach ausgeprägt" gewesen. Rechtlich sei der Fall daher als einfache Körperverletzung und versuchte Nötigung einzustufen.

Keine weitere Ermittlung wegen Alkohol- und Drogeneinflusses

Der Ex-Fahrradprofi befand sich laut Staatsanwaltschaft zum Tatzeitpunkt unter Drogen- und Alkoholeinfluss, sodass sein Unrechtsbewusstsein erheblich vermindert war. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz werden dennoch nicht weiterverfolgt.

Ullrich zahlte Escort-Dame Entschädigung

Neben der nun ausgesprochenen Geldstrafe hatte Ullrich der Geschädigten eine weitere finanzielle Entschädigung gezahlt und sich bei ihr entschuldigt. Die Frau hatte daraufhin kein Interesse mehr an einer weiteren Strafverfolgung.

Immer wieder Skandale um den ehemaligen Radprofi

Jan Ullrich, der als einziger Deutscher bisher die prestigeträchtige Tour de France gewann und im Jahr 2000 Olympiasieger wurde, beendete 2007 nach Dopingvorwürfen seine Radsport-Karriere. Seither war sein Leben immer Thema in der Berichterstattung von Boulevardmedien. Kurz vor dem Vorfall in Frankfurt war er etwa auf Mallorca festgenommen worden, weil er in das Haus seines dortigen Nachbarn eingedrungen war. Immer wurde auch von Problemen mit Drogen- und Alkoholmissbrauch berichtet.