Angeschlagene Brignone carvt zum Heimsieg in Sestriere

Im Ziel zelebrierten die italienischen Fans die Siegerin Federica Brignone mit "Fede, Fede, Fede"-Sprechchören. Bei Sonnenschein und perfekten Pistenverhältnissen war die frischgebackene Riesenslalom-Weltmeisterin mal wieder eine Klasse für sich. Obwohl sie gesundheitlich angeschlagen war, carvte sie im zweiten Durchgang noch vor die Halbzeitführende Alice Robinson (+0,40 Sekunden).

Shiffrin nach Rückkehr in den Riesenslalom-Weltcup abgeschlagen

Eine Mini-Wiedergutmachung gelang der Norwegerin Thea Louise Stjernesund, die in Saalbach um eine Hundertstelsekunde an Bronze vorbeigefahren war. Am Freitag stand sie mit Rang drei dann auch dem Podium. Sie profitierte auch von einem Riesenpatzer der nach dem ersten Durchgang Drittplatzierten, Paula Moltzan - die US-Amerikanerin landete am Ende auf Rang sechs.

Überraschend abgeschlagen zeigte sich die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die erst vor wenigen Wochen von einer Verletzungspause zurückgekommen war. Beim ersten Riesenslalom nach dem Mini-Comeback, kassierte sie 4,65 Sekunden Rückstand und landete auf Rang 25.