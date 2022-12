Angerer über die Tour de Ski: Wille "das Allerwichtigste"

Tobias Angerer kennt die Vorfreude auf die Tour de Ski nur zu gut. Die erste Ausgabe 2007 gewann er direkt als bisher einziger Deutscher bis heute. Das Langlauf-Event bedeutet für ihn Spannung pur, "weil einfach der kompletteste Langläufer und die kompletteste Langläuferin gesucht werden", so Angerer im Insta live auf BR24 Sport.

Vom 31. Dezember bis zum 8. Januar findet die Tour dieses Mal in Val Müstair (Schweiz), Oberstdorf und Val di Fiemme (Italien) statt.

Hennig meldet sich fit für Tour-Start

Im deutschen Männer-Team sind u.a. die Bayern Lucas Bögl (SC Gaißach), Jonas Dobler (SC Traunstein), Albert Kuchler (SpVgg Lam), Anian Sossau (SC Eisenärzt) mit dabei. Bei den Frauen stand zuletzt ein Fragezeichen hinter der besten deutsche Langläuferin Katharina Hennig. Die 26-jährige hatte über die Weihnachtsfeiertage mit einer Erkältung zu kämpfen. Gestern gab es nach dem Training grünes Licht für den Tour-Auftakt in Val Müstair.

Angerer über Schlussetappe: Du weißt, es wird alles wehtun

Einen deutschen Sieg in der Schlussetappe in Val die Fiemme hält Angerer nicht für unmöglich. Die deutschen Langläufer hätten gezeigt, wozu sie in der Lage sind. "Sie haben es schwarz auf weiß gesehen, dass sie aufs Podest oder Richtung Podest laufen können. Und das ist so eine Etappe, da ist der Wille das Allerwichtigste. Wenn der stimme und ein Läufer Grenzen verschieben könne, sei alles möglich, so der Traunsteiner.

Auf dem Weg zum Anstieg müsse man viele Kräfte sparen, "dann kannst du da hinauf auch ganz vorne ankommen." Er traue es den deutschen Athleten auf jeden Fall zu, ermutigt der Gesamtweltcupsieger von 2006 und 2007.