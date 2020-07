Angelique Kerber wird DTB-Ehrenmitglied

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin erhält die Auszeichnung aufgrund ihrer herausragenden Verdienste für den deutschen Tennissport.Damit tritt die frühere Weltranglisten-Erste in einen illustren Kreis deutscher Tennis-Größen wie unter anderem Boris Becker und Steffi Graf ein.

"Das ist eine große Ehre für mich. Das schaffen nicht so viele. Ich bin unfassbar dankbar. Ich werde weiter mein Bestes geben, um dem deutschen Tennis und der Jugend meine Unterstützung zu geben. " Angelique Kerber

WTA-Turnier in Bad Homburg künftig vor Wimbledon

Die 32-Jährige wurde vom DTB am Rande der Einweihung des Centre Courts in Bad Homburg geehrt. Kerber ist nämlich Botschafterin des Turniers in Bad Homburg, das künftig als Generalprobe für Wimbledon dient. Ursprünglich sollte es schon im Juni dieses Jahres seine Premiere feiern, wegen der Corona-Pandemie wurde die erste Auflage jedoch auf den 20. bis 26. Juni 2021 verlegt. Man hatte für die Einweihung den eigentlichen Endspiel-Tag von Wimbledon ausgewählt. Der Rasen-Klassiker in England wurde wie alle anderen Turniere aufgrund der Corona-Krise gestrichen.

Die internationale Tennis-Tour soll voraussichtlich im August wieder aufgenommen werden. Die US Open in New York sollen vom 31. August bis zum 13. September unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer durchgeführt werden.